«Война не повлияет на игру». Наставник сборной Шотландии поделился ожиданиями перед матчем с Украиной в плей-офф отбора на ЧМ-2022 24 мая, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Стив Кларк считает, что Украина и Шотландии подойдут к матчу в одинаковых кондициях (Фото:SNS Group/SFA)

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк перед матчем с национальной командой Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 оценил силу коллектива Александра Петракова.

Кларк отметил, что, несмотря на войну, сборная Украины будет хорошо подготовлена к поединку, поскольку имела достаточно времени для тренировочных сборов, сообщает The Herald.

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Тренер добавил, что представители шотландской команды присутствовали на последних товарищеских матчах сборной Украины, однако в этих играх не участвовали Миколенко, Ярмоленко, Малиновский и Зинченко, которые являются лидерами сине-желтых, поэтому пока выводы о модели игры подопечных Петракова делать не стоит.

«Война не повлияет на игру, на то, как они сыграют или как мы сыграем. Это игра в футбол. Все в Европе проявили большую солидарность с Украиной. У нас была игра против Польши, где мы собрали для них хорошую сумму денег. Мы знаем, что ситуация в их стране ужасная. Но это игра в футбол. Они хотят победить, мы хотим победить. Я думаю, что это будет хорошая игра», – сказал Кларк.

Матч между сборными Украины и Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

Ранее сообщалось, что сборная Шотландии определилась с расширенной заявкой команды для подготовки к полуфиналу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 против национальной команды Украины.



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