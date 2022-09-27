Украина — Шотландия. Петраков объявил заявку на решающий матч в Лиге наций 27 сентября, 14:39 Букмекеры назвали сборную Украины фаворитом матча против Шотландии (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил заявку «сине-желтых» на решающий матч в Лиге наций против национальной команды Шотландии.



Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заявку сборной Украины вошло 23 футболиста — все те, кто находился в ее расположении перед игрой. Это:

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вратари — Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин;

защитники — Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

полузащитники — Эдуард Сарапий, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок;

нападающие — Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбик, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

Поединок Украина — Шотландия состоится в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского 27 сентября. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее букмекеры назвали сборную Украины фаворитом во встрече с национальной командой Шотландии.