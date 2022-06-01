«У нас тоже есть мечта». Зинченко расплакался на пресс-конференции, вспомнив разговор с украинскими детьми — видео 1 июня, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко не сдержал слез на пресс-конференции (Фото:Скриншот видео)

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко не сдержал эмоций во время пресс-конференции накануне матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

После одного из вопросов Зинченко затронул тему войны и не сдержал слез, когда вспомнил разговор с украинскими детьми, у которых мечта, чтобы как можно быстрее наступил мир.

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«Я разговаривал с маленькими детьми, украинцами. Они ничего не понимают, но они говорят одно: „Я мечтаю, чтобы война закончилась“. Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть мечта — поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают», — сказал Зинченко.

Ранее Зинченко расплакался, давая интервью после победы своей команды в чемпионате Англии.





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