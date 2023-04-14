Зозуля — о бойкоте соревнований с россиянами: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро 14 апреля, 12:05 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда отреагировал на указ Министерства молодежи и спорта о бойкоте украинскими сборными соревнований с участием представителей России и Беларуси.

Зозуля опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором высказал предположение, что решение, вероятно, будет касаться и сборной Украины по футболу.

«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», — написал Зозуля.

Видео дня

Примечательно, что в отборе Євро-2024 из-за дисквалификации сборная России не выступает, однако присутствует национальная команда Беларуси.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по поражению от Англии (0:2) стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024.