Зозуля — о бойкоте соревнований с россиянами: Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро

14 апреля, 12:05
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Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда отреагировал на указ Министерства молодежи и спорта о бойкоте украинскими сборными соревнований с участием представителей России и Беларуси.

Зозуля опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором высказал предположение, что решение, вероятно, будет касаться и сборной Украины по футболу.

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«Похоже, футбольная сборная снимается с квалификации Евро», — написал Зозуля.

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Примечательно, что в отборе Євро-2024 из-за дисквалификации сборная России не выступает, однако присутствует национальная команда Беларуси.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по поражению от Англии (0:2) стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Роман Зозуля

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