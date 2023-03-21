Известны дата и время игры. Журналист назвал соперника сборной Украины перед матчем с Англией 21 марта, 22:32 Украина тренируется в Лондоне (Фото:УАФ)

Перед матчем отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 против Англии сборная Украины проведет товарищескую игру против клуба английской Премьер-лиги Брентфорда, сообщает журналист Владимир Зверев.

По информации журналиста, поединок состоится в четверг, 23 марта, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Пока не известно, где именно состоится матч.

«Сейчас идет процесс договоренности за место проведения — стадион или тренировочная база лондонского клуба», — сообщил Зверов.

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Брентфорд, игроком которого является украинец Егор Ярмолюк, на этот момент занимает в английской Премьер-лиге восьмое место.

Игра Англия — Украина состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли в 19:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что в поединке против Англии Украина не сможет рассчитывать на защитника Борнмута Илью Забарного, покинувшего расположение команды из-за травмы.

В то же время сборная Англии перед матчем с Украиной потеряла трех игроков.