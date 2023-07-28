Подготовка к отбору Евро-2025. Молодежная сборная Украины сыграет товарищеский матч с топ-командой

28 июля, 15:38
Поделиться:
Матч Украина — Германия состоится 8 сентября (Фото:УАФ)

Матч Украина — Германия состоится 8 сентября (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины, которую возглавил испанец Унаи Мельгоса, сыграет товарищеский матч с Германией.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Матч состоится 8 сентября в Саарбрюкене на стадионе Людвигспаркштадион. Начало встречи — в 19.15 по киевскому времени.

Видео дня

Поединок состоится в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2025, где соперниками Украины будут Англия, Сербия, Северная Ирландия, Азербайджан и Люксембург.

Читайте также:

Илья Забарный (Фото:ФК Борнмут) Защитник сборной Украины удивительным образом спас английский клуб от гола — видео

Первый матч в квалификации Украина сыграет против Северной Ирландии 12 сентября.

В финальной части Евро-2025 будут выступать 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

Сообщалось, что на молодежном Евро-2023 Украина дошла до полуфинала, где уступила Испании  (1:5).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Товарищеские матчи Сборная Германии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X