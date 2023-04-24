Сборная Украины с новым тренером сыграет товарищеский матч с четырехкратными чемпионами мира 24 апреля, 15:33 Матч состоится в Бремене (Фото:УАФ)

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против национальной команды Германии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Поединок состоится 12 июня в немецком Бремене на арене Везерштадион.

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Матч будет иметь статус благотворительного, а собранные средства будут переданы в поддержку украинцев, пострадавших от российской военной агрессии.



«Для четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы — команды Германии — это будет 1000-й поединок в истории», — написал Павелко.

Глава УАФ также анонсировал, что сборная Украины получит нового главного тренера, имя которого пока не называется.

«К контрольному поединку с Германией и к следующим матчам отбора Евро-2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в договоренное с ним время», — подытожил Павелко.



Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Украины может стать Сергей Ребров.