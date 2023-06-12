Сборная Украины в драматической концовке упустила победу над Германией 12 июня, 21:02 Сборная Украины сыграла вничью с Германией (Фото:УАФ)

В рамках товарищеского матча сборная Украины на выезде сыграла вничью с Германией (3:3).

На шестой минуте немецкий коллектив вышел вперед — Фюллькруг пробил Трубина.

В средине первого тайма Цыганков реализовал свой момент, что позволило сравнять счет. Через несколько минут сборная Украины вышла вперед. Мудрик со штрафной пробивал по воротам, однако попал в Рюдигера, от которого мяч залетел в ворота.

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Фото: УАФ

Вторая половина встречи началась с третьего гола команды Сергея Реброва. Немцы грубо ошиблись возле своей штрафной, Довбик подхватил мяч и отдал на Цыганкова, который поразил пустые ворота.

В концовке встречи сборная Германии отыграла один гол — Хаверц воспользовался передачей Рюдигера и забил второй гол.

В компенсированное время Германия получила право на пенальти, которое было назначено за фол на Хаверце. Киммих подошел к мячу и пробил без шансов для Трубина. Таким образом, немецкая команда избежала поражения.

Германия — Украина 3:3

Голы: Фюллькруг, 6, Хаверц, 83, Киммих (91, пен.) — Цыганков, 19, 56, Рюдигер (АГ), 23

Отметим, что украинская сборная в девятый раз сыграла с немецкой командой: на счету Германии пять побед, а четыре раза победитель не был выявлен.

Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Ранее сообщалось, что легенда сборной Германии эмоционально отреагировал на войну в Украине.