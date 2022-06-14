Украина не сумела обыграть Ирландию и осталась лидером группы в Лиге наций

14 июня, 23:39
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Сборная Украины потеряла первые очки в нынешней Лиге наций (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Сборная Украины потеряла первые очки в нынешней Лиге наций (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

В матче четвертого тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.

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В первом тайме гости не давали особо развернуться хозяевам поля, которым не хватало скорости и креативности в принятии решений на поле.

Тем не менее, сине-желтые могли забивать в первые полчаса матча, но вратарь соперника Келлехер сначала потянул удар Малиновского, а затем - Миколенко.

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Ирландцы воспользовались проблемами оппонентов в организации игры и вышли вперед на 31-й минуте, когда Коллинз перехватил мяч почти в центре поля, обошел нескольких игроков, вышел на ударную позицию и пробил мимо Ризныка в сетку.

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Сборная Украины нашлась с ответом в начале второго тайма. Это Ярмоленко накрутил несколько защитников и прострелил на противоположный фланг, откуда неприкрытый Довбик переправил шар в ворота.

Итоговый результат оставил подопечных Александра Петракова с семью очками на первом месте в группе, где на второй позиции с отставанием в один балл находится Шотландия. На третьей строчке с четырьмя пунктами - Ирландия, на четвертой - Армения, у которой три очка.

Украина - Ирландия 1:1

Голы: Довбик, 47 - Коллинз, 31

В третьем туре Лиги наций Украина разгромила Армению на своем поле со счетом 3:0 и возглавила группу.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Ирландии

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