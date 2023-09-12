Дожали аутсайдера. Молодежная сборная Украины стартовала с победы в отборе Евро-2025 — видео

12 сентября, 21:24
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Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

Сборная Украины U-21 сыграла свой первый поединок в квалификации чемпионата Европы-2025.

Соперником команды Унаи Мельгосы, который провел первый официальный матч во главе сборной, были ровесники из Северной Ирландии.

Первый тайм прошел под контролем украинской сборной, но реализовать свое преимущество не удалось.

Видео дня

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В средине второй половины встречи украинская команда сумела выйти вперед. Роман нанес удар с линии штрафного, в результате чего мяч оказался в сетке ворот соперника.

До конца встречи счет больше не менялся — Украина сумела удержать победу над аутсайдером группы.

Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 1:0
Гол: Роман, 70

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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В следующем туре «желто-синие» сыграют с молодежной сборной Люксембурга (12 октября).

Напомним, сегодня, 12 сентября, сыграет сборная Украины против Италии в рамках отбора Евро-2024. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины

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