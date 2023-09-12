Дожали аутсайдера. Молодежная сборная Украины стартовала с победы в отборе Евро-2025 — видео 12 сентября, 21:24 Молодежная сборная Украины (Фото:УАФ)

Сборная Украины U-21 сыграла свой первый поединок в квалификации чемпионата Европы-2025.

Соперником команды Унаи Мельгосы, который провел первый официальный матч во главе сборной, были ровесники из Северной Ирландии.

Первый тайм прошел под контролем украинской сборной, но реализовать свое преимущество не удалось.

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В средине второй половины встречи украинская команда сумела выйти вперед. Роман нанес удар с линии штрафного, в результате чего мяч оказался в сетке ворот соперника.

До конца встречи счет больше не менялся — Украина сумела удержать победу над аутсайдером группы.

Украина U-21 — Северная Ирландия U-21 1:0

Гол: Роман, 70

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В следующем туре «желто-синие» сыграют с молодежной сборной Люксембурга (12 октября).

Напомним, сегодня, 12 сентября, сыграет сборная Украины против Италии в рамках отбора Евро-2024. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.