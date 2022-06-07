«Никогда не забуду». Полузащитник сборной Украины рассказал, что происходило в раздевалке команды после поражения от Уэльса 7 июня, 13:49 Цей матеріал також доступний українською Сергей Сидорчук в матче с Уэльсом вышел на замену (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук описал атмосферу в раздевалке команды после поражения от Уэльса (0:1), которая стоила сине-желтым выхода на чемпионат мира в Катаре.



Эмоциями после матча с Уэльсом Сидорчук поделился в своем аккаунте в Instagram.

Футболист отметил поддержку болельщиков и заявил, что главная победа Украины еще впереди.



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«Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду… 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще два часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, потому что понимаешь, что мечта была не только твоя, но и миллионов людей.

Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.

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Также хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарону Рэмси, который зашел после матча в раздевалку и подошел к каждому. Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки. Главная победа страны ждет нас впереди. Слава Украине!" - написал Сидорчук.

Ранее сообщалось, что форвард Роман Яремчук не смог сдержать слез после поражения Украины сборной Уэльса.



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