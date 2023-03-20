Украина впервые в истории стала вице-чемпионом Европы по футзалу среди женщин
Украинская команда уступила Испании в финале со счетом 1:5 (Фото:uaf.ua)
В воскресенье, 19 марта, в венгерском Дебрецене состоялся финальный матч женского чемпионата Европы-2023 по футзалу. Там встретились сборные Украины и Испании.
Об этом сообщает Суспільне.
Украинская команда уступила со счетом 1:5. Испания выиграла турнир в третий раз подряд.
Это первое серебро для Украины в истории.
Украина — Испания 1:5
Гол Украины: Шульга ( 17).
Решающей в завоевании серебряных медалей для сборной Украины стала победа над Венгрией в полуфинале — 2:1.