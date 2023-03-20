Украина впервые в истории стала вице-чемпионом Европы по футзалу среди женщин

20 марта, 02:19
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Украинская команда уступила Испании в финале со счетом 1:5 (Фото:uaf.ua)

Украинская команда уступила Испании в финале со счетом 1:5 (Фото:uaf.ua)

В воскресенье, 19 марта, в венгерском Дебрецене состоялся финальный матч женского чемпионата Европы-2023 по футзалу. Там встретились сборные Украины и Испании.

Об этом сообщает Суспільне.

Украинская команда уступила со счетом 1:5. Испания выиграла турнир в третий раз подряд.

Это первое серебро для Украины в истории.

Украина — Испания 1:5

Видео дня

Гол Украины: Шульга ( 17).

Решающей в завоевании серебряных медалей для сборной Украины стала победа над Венгрией в полуфинале — 2:1.

https://www.youtube.com/watch?v=CWgmolMjysg
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   УЕФА Футзал

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