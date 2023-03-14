Место отдали Марокко. Украину исключили из заявки на проведение чемпионата мира по футболу-2030

14 марта, 21:14
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Место Украины займет Марокко (Фото:uefa.com)

Место Украины займет Марокко (Фото:uefa.com)

Украина выбыла из борьбы за проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, где она находилась в совместной заявке с Испанией и Португалией.

Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Гаррис.

Место Украины в заявке теперь займет Марокко, что уже подтвердил Король Марокко Могамед VI.

https://twitter.com/arryadiatv/status/1635691007294550028

Причины решения не уточняются, но ранее издание The Athletic сообщало, что Украина может потерять место в заявке из-за разрушенной инфраструктуры в результате российского вторжения и уголовных дел против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Видео дня

Ранее совместные заявки на проведение ЧМ-2030 подали Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Саудовская Аравия, Египет и Греция.

https://twitter.com/RobHarris/status/1635684603733131265

Сообщалось, что ФИФА официально утвердила новый формат чемпионата мира по футболу 2026 года , который состоится в США, Мексике и Канаде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат мира УАФ Сборная Украины

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