«Мы должны играть». Петраков отреагировал на предложение подарить сборной Украины путевку на ЧМ-2022

30 марта, 18:25
Цей матеріал також доступний українською
Петраков считает, что Украина должна сама завоевать путевку на чемпионат мира (Фото:УАФ)

Петраков считает, что Украина должна сама завоевать путевку на чемпионат мира (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на предложение главы Шотландской ассоциации футбольных болельщиков Энди Смита подарить национальной команде «сине-желтых» путевку на ЧМ-2022.

На днях Смит заявил, что на чемпионате мира могли бы выступить 33, а не 32 команды, а дополнительную путевку предложил отдать сборной Украины, сообщает Daily Record.

Таким образом, по мнению Смита, футбольный мир проявит солидарность с украинцами.

Видео дня
Читайте также:
Польские болельщики спели «Ruska kurwa» перед матчем отбора на ЧМ-2022 — видео

Однако главный тренер сборной Украины Александр Петраков, как и ее капитан Андрей Ярмоленко, считает, что «сине-желтые» должны выйти на чемпионат мира по спортивному принципу.

Читайте также:

Роберт Левандовски сыграл с капитанской повязкой в цветах украинского флага (Фото:REUTERS/Kacper Pempel) Определились 27 участников чемпионата мира по футболу

«Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы решим на футбольном поле. Кто будет сильнее — тот и достоин ехать на ЧМ», — сказал Ярмоленко.

«Я полностью поддерживаю Ярмоленко — мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против — только играть», — заявил Петраков.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 состоится в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины ЧМ-2022 Александр Петраков

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X