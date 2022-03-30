«Мы должны играть». Петраков отреагировал на предложение подарить сборной Украины путевку на ЧМ-2022 30 марта, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Петраков считает, что Украина должна сама завоевать путевку на чемпионат мира (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отреагировал на предложение главы Шотландской ассоциации футбольных болельщиков Энди Смита подарить национальной команде «сине-желтых» путевку на ЧМ-2022.

На днях Смит заявил, что на чемпионате мира могли бы выступить 33, а не 32 команды, а дополнительную путевку предложил отдать сборной Украины, сообщает Daily Record.

Таким образом, по мнению Смита, футбольный мир проявит солидарность с украинцами.

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Однако главный тренер сборной Украины Александр Петраков, как и ее капитан Андрей Ярмоленко, считает, что «сине-желтые» должны выйти на чемпионат мира по спортивному принципу.

«Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Помогите нам остановить эту войну, закройте небо, а мы решим на футбольном поле. Кто будет сильнее — тот и достоин ехать на ЧМ», — сказал Ярмоленко.

«Я полностью поддерживаю Ярмоленко — мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против — только играть», — заявил Петраков.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022 состоится в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

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