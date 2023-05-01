Украинский футболист забил феноменальный гол со своей половины поля в чемпионате Польши — видео

1 мая, 10:05
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Гол Петрова не помог Корони (Фото:ФК Корона)

Гол Петрова не помог Корони (Фото:ФК Корона)

Украинский защитник Короны Кирилл Петров отметился шедевральным голом в матче 30-го тура чемпионата Польши против Стали Мелец.

На 9-й минуте Петров нанес неожиданный удар со своей половины поля и мяч по красивой траектории перелетел через голкипера и оказался в сетке, вызвав бурные овации болельщиков.

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Правда, чудо-гол украинца не принес Короне очки, которая после этого дважды пропустила и потерпела поражение со счетом 1:2.

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Ранее сообщалось, что украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун забил победный гол в первом полуфинальном матче Кубка Болгарии против Черно Море.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша

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