Украинский футболист забил феноменальный гол со своей половины поля в чемпионате Польши — видео
Гол Петрова не помог Корони (Фото:ФК Корона)
Украинский защитник Короны Кирилл Петров отметился шедевральным голом в матче 30-го тура чемпионата Польши против Стали Мелец.
На 9-й минуте Петров нанес неожиданный удар со своей половины поля и мяч по красивой траектории перелетел через голкипера и оказался в сетке, вызвав бурные овации болельщиков.
Правда, чудо-гол украинца не принес Короне очки, которая после этого дважды пропустила и потерпела поражение со счетом 1:2.
Ранее сообщалось, что украинский защитник Лудогорца Игорь Пластун забил победный гол в первом полуфинальном матче Кубка Болгарии против Черно Море.