Колос не воспользовался шансом догнать Шахтер и поднялся на третье место украинской Премьер-лиги — видео 7 октября, 21:03 Колос потерял очки в матче с Ингульцом (Фото:ФК Колос)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) продолжается шестой тур.



Команда из села Коваливка (Киевская область) принимала на своем поле Ингулец и не сумела одержать победу, сыграв вничью 0:0.

В случае выигрыша хозяева догнали бы лидера УПЛ Шахтер и занимали бы минимум второе место, тогда как ничья позволила им стать третьими.

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Вместе с тем, донецкий клуб провел на один матч меньше, при этом Колос еще могут обойти Заря, Александрия и Металлист 1925, у которых еще есть игра в запасе.

Колос — Ингулец 0:0

Турнирная таблица:

Фото: УПЛ

В стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист в гостях обыграл ровненский Верес со счетом 2:1.

