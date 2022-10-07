Колос не воспользовался шансом догнать Шахтер и поднялся на третье место украинской Премьер-лиги — видео

7 октября, 21:03
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Колос потерял очки в матче с Ингульцом (Фото:ФК Колос)

Колос потерял очки в матче с Ингульцом (Фото:ФК Колос)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) продолжается шестой тур.

Команда из села Коваливка (Киевская область) принимала на своем поле Ингулец и не сумела одержать победу, сыграв вничью 0:0.

В случае выигрыша хозяева догнали бы лидера УПЛ Шахтер и занимали бы минимум второе место, тогда как ничья позволила им стать третьими.

Видео дня

Вместе с тем, донецкий клуб провел на один матч меньше, при этом Колос еще могут обойти Заря, Александрия и Металлист 1925, у которых еще есть игра в запасе.

Колос — Ингулец 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=QjvHW7k_V24

Турнирная таблица:

УПЛ
Фото: УПЛ

В стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист в гостях обыграл ровненский Верес со счетом 2:1.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Колос ФК Ингулец

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