Первое поражение лидера. Днепр-1 сенсационно проиграл аутсайдеру украинской Премьер-лиги 28 ноября, 16:52 Днепр-1 впервые проиграл в чемпионате (Фото:Украинская Премьер-лига)

Днепр-1 потерпел сенсационное поражение от криворожского Кривбасса в выездном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Все в поединке начиналось для гостей не так уж плохо. В середине первого тайма они вышли вперед благодаря реализованному Артемом Довбиком пенальти.

Однако всего спустя пять минут Кривбасс отыгрался. А после перерыва криворожской команде удалось вырвать победу и покинуть зону стыковых матчей.

Видео дня

В другой игре дня Александрия неожиданно не смогла обыграть львовский Рух.

Результаты матчей:

Александрия — Рух 1:1

Голы: Мирошниченко, 80 — Карабин, 88 (с пен.)

Удаление: Климчук, 58 (Рух)

Кривбасс — Днепр-1 2:1

Голы: Волошин, 27, Дебелко, 73 — Довбик, 22 (с пен.)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне луганская Заря потеряла очки, но опередила киевское Динамо в турнирной таблице.

НВ