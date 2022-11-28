Первое поражение лидера. Днепр-1 сенсационно проиграл аутсайдеру украинской Премьер-лиги
Днепр-1 впервые проиграл в чемпионате (Фото:Украинская Премьер-лига)
Днепр-1 потерпел сенсационное поражение от криворожского Кривбасса в выездном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.
Все в поединке начиналось для гостей не так уж плохо. В середине первого тайма они вышли вперед благодаря реализованному Артемом Довбиком пенальти.
Однако всего спустя пять минут Кривбасс отыгрался. А после перерыва криворожской команде удалось вырвать победу и покинуть зону стыковых матчей.
В другой игре дня Александрия неожиданно не смогла обыграть львовский Рух.
Результаты матчей:
Александрия — Рух 1:1
Голы: Мирошниченко, 80 — Карабин, 88 (с пен.)
Удаление: Климчук, 58 (Рух)
Кривбасс — Днепр-1 2:1
Голы: Волошин, 27, Дебелко, 73 — Довбик, 22 (с пен.)
Турнирная таблица
Накануне луганская Заря потеряла очки, но опередила киевское Динамо в турнирной таблице.
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