Сенсационный лидер УПЛ попрощался с тремя игроками после первого тура

7 августа, 13:46
Кудривка — лидер УПЛ после первого тура (Фото: ФК Кудривка)

Футбольный клуб Кудривка объявил о прекращении сотрудничества с защитниками Александром Николишиным и Михаилом Шершнем, а также вингером Александром Евтушенковым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В клубе из одноименного поселка, что на Черниговщине, поблагодарили футболистов за игру и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

«ФК Кудривка благодарит за сотрудничество трех игроков: Александра Николишина, Михаила Шершня и Александра Евтушенко. Мы ценим ваш вклад в развитие клуба из Черниговщины и желаем успеха в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении.

Отметим, что 21-летний Николишин в прошлом сезоне провел 12 игр (один гол) в составе киевского Локомотива, за который он выступал на правах аренды. Защитник, рыночную стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 75 тысяч евро, перешел в хмельницкое Подолье из Первой лиги.

30-летний Шершень также продолжит карьеру в первом дивизионе, присоединившись к полтавской Ворскле. За Кудривку Михаил сыграл 7 игр. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

А 22-летний Евтушенко в прошлой кампании забил один мяч в 20 матчах (644 минут). Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро, сейчас игрок является свободным агентом.

Напомним, что в дебютном для себя поединке на уровне УПЛ Кудривка сенсационно победила Александрию (3:1) и по дополнительным показателям является лидером чемпионата перед вторым туром.

Ранее вице-чемпион Украины совершил самый дорогой трансфер в истории клуба.

Редактор: Александр Волочан

