Верес упустил шанс догнать Шахтер и поднялся на четвертое место украинской Премьер-лиги — видео
Верес потерял очки с Минаем (Фото:ФК Минай via Facebook)
В украинской Премьер-лиге (УПЛ) стартовал седьмой тур.
Ровненский Верес нанес визит к Минаю и не сумел одержать победу, сыграв вничью 1:1.
На гол Дахновского у хозяев поля в начале игры гости ответили ответили результативным ударом Вишневского на 64-й минуте.
В случае победы гости догнали бы Шахтер и занимали бы минимум третье место, тогда как ничья позволила им стать четвертыми в таблице.
Вместе с тем, донецкий клуб провел на два матча меньше. При этом сразу пять команд позади Вереса могут его обойти, поскольку сыграли минимум на один поединок меньше.
Минай — Верес 1:1
Голы: Дахновский, 5 — Вишневский, 64
Турнирная таблица
В прошлом туре УПЛ Днепр-1 разгромил Зарю 3:0 и вышел на первое место чемпионата, опередив Шахтер на два очка.