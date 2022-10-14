Верес упустил шанс догнать Шахтер и поднялся на четвертое место украинской Премьер-лиги — видео

14 октября, 20:00
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Верес потерял очки с Минаем (Фото:ФК Минай via Facebook)

Верес потерял очки с Минаем (Фото:ФК Минай via Facebook)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) стартовал седьмой тур.

Ровненский Верес нанес визит к Минаю и не сумел одержать победу, сыграв вничью 1:1.

На гол Дахновского у хозяев поля в начале игры гости ответили ответили результативным ударом Вишневского на 64-й минуте.

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В случае победы гости догнали бы Шахтер и занимали бы минимум третье место, тогда как ничья позволила им стать четвертыми в таблице.

Вместе с тем, донецкий клуб провел на два матча меньше. При этом сразу пять команд позади Вереса могут его обойти, поскольку сыграли минимум на один поединок меньше.

Минай — Верес 1:1

Голы: Дахновский, 5 — Вишневский, 64

https://www.youtube.com/watch?v=9rukb6rXqpQ

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В прошлом туре УПЛ Днепр-1 разгромил Зарю 3:0 и вышел на первое место чемпионата, опередив Шахтер на два очка.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Верес ФК Минай

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