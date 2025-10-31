Перед этим Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины.

Центральный поединок тура состоится во Львове, где встретятся гранды украинского футбола.

