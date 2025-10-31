Шахтер против Динамо: расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ — видео
Матч в Кубке Украины выиграли киевляне (Фото: ФК Динамо)
Центральный поединок тура состоится во Львове, где встретятся гранды украинского футбола.
Перед этим Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины.
11-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Пятница, 31 октября
18:00. Кудровка — Оболонь
Суббота, 1 ноября
13:00. Кривбасс — Полтава
15:30. Колос — Александрия
18:00. Эпицентр — Верес
Воскресенье, 2 ноября
15:30. Заря — Рух
18:00. Шахтер — Динамо
Понедельник, 3 ноября
15:30. ЛНЗ — Карпаты
18:00. Полесье — Металлист 1925
Турнирная таблица