Шахтер против Динамо: расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ — видео

31 октября, 10:48
Поделиться:
Матч в Кубке Украины выиграли киевляне (Фото: ФК Динамо)

Матч в Кубке Украины выиграли киевляне (Фото: ФК Динамо)

Центральный поединок тура состоится во Львове, где встретятся гранды украинского футбола.

Перед этим Динамо обыграло Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины.

11-й ТУР УКРАИНСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Пятница, 31 октября

18:00. Кудровка — Оболонь

Суббота, 1 ноября

13:00. Кривбасс — Полтава

Реклама

15:30. Колос — Александрия

18:00. Эпицентр — Верес

Воскресенье, 2 ноября

15:30. Заря — Рух

18:00. Шахтер — Динамо

Понедельник, 3 ноября

15:30. ЛНЗ — Карпаты

18:00. Полесье — Металлист 1925

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Чемпионат Украины по футболу УПЛ Премьер-лига Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies