«Они делают нас сильнее». Украинские военные поддержали игрока Шахтера, который травмировался в матче против Металлиста 1925 — фото 30 июля, 15:30 Валерий Бондарь (Фото:Instagram)

Защитник «горняков» Валерий Бондарь сломал ключицу в первом туре УПЛ в матче против харьковского клуба (2:1).

В своем Instagram в stories Бондарь опубликовал фото снаряда, который подписали наши военные, поддержав Валерия после травмы.

«Травмы делают нас сильнее. Валерий Бондарь, за Украину», — подписан снаряд.

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В ответ футболист написал: «Спасибо нашим ВСУ».

Фото: Instagram Бондарь

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