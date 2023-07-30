«Они делают нас сильнее». Украинские военные поддержали игрока Шахтера, который травмировался в матче против Металлиста 1925 — фото

30 июля, 15:30
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Валерий Бондарь (Фото:Instagram)

Валерий Бондарь (Фото:Instagram)

Защитник «горняков» Валерий Бондарь сломал ключицу в первом туре УПЛ в матче против харьковского клуба (2:1).

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В своем Instagram в stories Бондарь опубликовал фото снаряда, который подписали наши военные, поддержав Валерия после травмы.

«Травмы делают нас сильнее. Валерий Бондарь, за Украину», — подписан снаряд.

Видео дня

В ответ футболист написал: «Спасибо нашим ВСУ».

Instagram Бондарь
Фото: Instagram Бондарь
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Ранее сообщалось, что одноклубник Месси Сергей Кривцов был в восторге от атаки беспилотников на Москву.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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