«Они делают нас сильнее». Украинские военные поддержали игрока Шахтера, который травмировался в матче против Металлиста 1925 — фото
Валерий Бондарь (Фото:Instagram)
Защитник «горняков» Валерий Бондарь сломал ключицу в первом туре УПЛ в матче против харьковского клуба (2:1).
В своем Instagram в stories Бондарь опубликовал фото снаряда, который подписали наши военные, поддержав Валерия после травмы.
«Травмы делают нас сильнее. Валерий Бондарь, за Украину», — подписан снаряд.
В ответ футболист написал: «Спасибо нашим ВСУ».
Ранее сообщалось, что одноклубник Месси Сергей Кривцов был в восторге от атаки беспилотников на Москву.