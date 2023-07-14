«Ждем золотые медали в Киеве». Украинские военные под звуки взрывов на фронте поздравили Ярмоленко с возвращением в Динамо — видео

14 июля, 16:29
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Военные записали видео с фронта (Фото:Скриншот видео)

Военные записали видео с фронта (Фото:Скриншот видео)

Украинские защитники записали видеообращение к Андрею Ярмоленко, который вернулся в киевское Динамо.

Видео опубликовано в официальном аккаунте Динамо в Instagram.

Военные записали поздравления прямо с фронта на фоне громких взрывов от снарядов.

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«Ярмола, братец, поздравляем с возвращением домой. Болельщики Динамо уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению. Ну и ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов.

Видео дня

Ярмола — The King of Ukraine [король Украины]. Слава Украине! Героям слава!", — сказали украинские военные.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко оформил дубль в товарищеском матче против словенского Триглава.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Военные Андрей Ярмоленко Премьер-лига Украины Украинские военные ФК Динамо (Киев)

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