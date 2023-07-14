«Луческу запасается цветами». Болельщики остроумно отреагировали на то, что арбитр София Причина будет судить матчи украинской Премьер-лиги

14 июля, 19:37
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София Причина (Фото:Instagram)

София Причина (Фото:Instagram)

25-летняя украинская арбитр София Причина будет работать на матчах УПЛ в сезоне 2023/24.

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Комитет арбитров УАФ назвал судей, которые получили повышение своей категории из ПФЛ в УПЛ. В этот список вошла Причина.

Болельщики в социальных сетях отреагировали на повышение Софии и написали несколько остроумных комментариев.

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«Хоть футбол теперь можно смотреть,

Причина — причина смотреть УПЛ,

Луческу запасается цветами,

Я спрашиваю, сколько еще сердец она разобьет?", — написали читатели БФ под их постом.

Ранее футболист украинского клуба грубо толкнул арбитра Софию Причину в спину во время матча.

Однако недавно игрок признал свою ошибку и извинился перед Софией.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины

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