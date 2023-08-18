Самая большая победа в карьере. Украинский дзюдоист выиграл золото на Гран-при в Загребе

18 августа, 21:26
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Дильшот Халматов (Фото:IJF)

Дильшот Халматов (Фото:IJF)

Украинец Дильшот Халматов стал чемпионом в легчайшем весе до 60 кг на Гран-при по дзюдо в Загребе (Хорватия).

Об этом сообщает НОК Украины.

В финале Халматов победил Ахмада Юсифова из Азербайджана.

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Халматов впервые в карьере стал победителем турнира уровня IJF World Tour.

Кроме этого, бронзу завоевала двукратная чемпионка мира Дарья Белодед, которая выступает в категории до 57 кг. В поединке за бронзу украинка одолела немку Паулину Штарке.

Видео дня

https://twitter.com/OlympicUA/status/1692590084644651129

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо вынуждена разделить турниры между Украиной и Россией.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Дзюдо Дарья Белодед

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