Украинский футболист подписал контракт с Ювентусом 14 сентября, 22:25 Андрей Фирман (Фото:Андрей Фирман via Instagram)

18-летний украинский полузащитник Андрей Фирман подписал новое соглашение с туринским Ювентусом.

Об этом Фирман сообщил в своем аккаунте в Instagram.

В своей публикации футболист указал, что его контракт рассчитан до 2025 года.

Фирман родился во Львове, а затем переехал в Италию, где начал свою карьеру в системе Чезены.

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В 2019 году он стал игроком Ювентуса еще, но выступал лишь за молодежные команды Старой синьоры.

Прошлый сезон Фирман провел в итальянском клубе СПАЛ, где сыграл 25 матчей за молодежную команду, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Ювентус интересуется украинским полузащитником донецкого Шахтера Георгием Судаковым.