Украинский футболист подписал контракт с Ювентусом
Андрей Фирман (Фото:Андрей Фирман via Instagram)
18-летний украинский полузащитник Андрей Фирман подписал новое соглашение с туринским Ювентусом.
Об этом Фирман сообщил в своем аккаунте в Instagram.
В своей публикации футболист указал, что его контракт рассчитан до 2025 года.
Фирман родился во Львове, а затем переехал в Италию, где начал свою карьеру в системе Чезены.
В 2019 году он стал игроком Ювентуса еще, но выступал лишь за молодежные команды Старой синьоры.
Прошлый сезон Фирман провел в итальянском клубе СПАЛ, где сыграл 25 матчей за молодежную команду, забив один гол.
Ранее сообщалось, что Ювентус интересуется украинским полузащитником донецкого Шахтера Георгием Судаковым.