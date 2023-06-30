«Я видел, что он может вытворять». Украинский талант удивил главного тренера Брентфорда 30 июня, 09:11 Егор Ярмолюк (Фото:ФК Брентфорд)

Хавбек Егор Ярмолюк, переехавший в стан английского клуба из Днепра-1, продлил контракт с Брентфордом на пять лет.

Главный тренер команды Томас Франк доволен, что украинец решил надолго остаться в английском коллективе.

«Это отличная новость, что Егор подписал новый долгосрочный контракт. Я рад за него, а также рад, что тренеры и я будем работать с ним, потому что он очень талантливый молодой игрок, который еще имеет большой потенциал развития.

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Ему очень не повезло получить травму в прошлом сезоне. Он уже привлечен к тренировкам и заслужил дебют за первую команду. Возможно, сыграл бы больше матчей, если бы не травма. Теперь Ярмолюк снова в лучшей форме и готов к началу предсезонья. Он заслужил перевод в группу первой команды и готов снова начать играть".

Также наставник заверил, что у Ярмолюка большое будущее в Брентфорде.

«Тренерский штаб взволнован, увидев, на что он способен. Мы действительно верим, что он продолжит развиваться. Если он это сделает, то имеет большое будущее с нами», — цитирует Франка пресс-служба Брентфорда.

Напомним, что в прошлом сезоне Ярмолюк выступал за Брентфорд Б. Игрок отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

Также украинец дебютировал за основную команду Брентфорда. Он появился на поле на 72-й минуте матча Кубка английской лиги против Гиллингема в 1/16 финала. А летом этого года Ярмолюка перевели в первую команду.

Ранее сообщалось, что украинский вингер Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате.