Украинский футболист сменил клуб в Португалии после успешного сезона

30 июня, 18:21
Орест Лебеденко (Фото: ФК Витория Гимарайнш)

Украинский левый защитник Орест Лебеденко продолжит карьеру в составе португальского клуба Витория Гимарайнш.

26-летний футболист подписал контракт на три сезона, сообщает пресс-служба Витории.

Лебеденко перешел в новый клуб как свободный агент. Два предыдущих сезона защитник провел в другой португальской команде, Визеле.

В прошлом сезоне Лебеденко забил три гола и отдал семь результативных передач в 31 матче за Визелу во второй по силе лиге Португалии.

Витория выступает в элитном дивизионе страны. Кампанию 2024/25 клуб завершил на шестом месте в таблице.

За рубежом Лебеденко также играл за испанские Луго и Депортиво. В Украине он представлял львовские Карпаты и донецкий Олимпик.

Редактор: Орест Дыда

