Украинский футболист сменил клуб в Португалии после успешного сезона
Орест Лебеденко (Фото: ФК Витория Гимарайнш)
Украинский левый защитник Орест Лебеденко продолжит карьеру в составе португальского клуба Витория Гимарайнш.
26-летний футболист подписал контракт на три сезона, сообщает пресс-служба Витории.
Лебеденко перешел в новый клуб как свободный агент. Два предыдущих сезона защитник провел в другой португальской команде, Визеле.
В прошлом сезоне Лебеденко забил три гола и отдал семь результативных передач в 31 матче за Визелу во второй по силе лиге Португалии.
Витория выступает в элитном дивизионе страны. Кампанию 2024/25 клуб завершил на шестом месте в таблице.
За рубежом Лебеденко также играл за испанские Луго и Депортиво. В Украине он представлял львовские Карпаты и донецкий Олимпик.
