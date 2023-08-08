«Мечтаю стать легендой российского клуба». Украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора

8 августа, 21:24
Поделиться:
Руслан Червяков (Фото:Матч ТВ)

Руслан Червяков (Фото:Матч ТВ)

18-летний воспитанник Днепра Руслан Червяков стал игроком московского Торпедо.

Читайте также:
Раненый на войне брат игрока Шахтера получил золотую медаль УПЛ — фото

После одного из матчей футболист заявил, что собирается прославить российский клуб и стать его легендой.

«Я первый раз играл при людях, можно сказать. Когда выходил, колени дрожали. Надо перебарщивать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде.

Видео дня

Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе. Моя цель — прославить Торпедо, вернуть его в высшую лигу и победить в Премьер-лиге, стать легендой клуба", — сказал Червяков Матч ТВ.

Отметим, что игрок также выступал за юношеские команды Ингульца и Шахтера.

Читайте также:
Неожиданное приобретение. Шахтер оформил «секретный» трансфер легионера

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России отправился воевать в Украину.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X