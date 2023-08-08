«Мечтаю стать легендой российского клуба». Украинский нападающий опозорился предательским заявлением после переезда в страну-агрессора 8 августа, 21:24 Руслан Червяков (Фото:Матч ТВ)

18-летний воспитанник Днепра Руслан Червяков стал игроком московского Торпедо.

После одного из матчей футболист заявил, что собирается прославить российский клуб и стать его легендой.

«Я первый раз играл при людях, можно сказать. Когда выходил, колени дрожали. Надо перебарщивать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде.

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Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе. Моя цель — прославить Торпедо, вернуть его в высшую лигу и победить в Премьер-лиге, стать легендой клуба", — сказал Червяков Матч ТВ.

Отметим, что игрок также выступал за юношеские команды Ингульца и Шахтера.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России отправился воевать в Украину.