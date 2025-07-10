Украинский футболист подписал новый контракт с английским клубом

19-летний украинский полузащитник Тимур Тутеров продолжит выступать за английский Сандерленд, где он играет за молодежный состав.

Украинец подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт Сандерленда.

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, новый договор рассчитан на два года — до лета 2027-го.

Тутеров перешел в Сандерленд в апреле 2023 года из юношеской команды Колоса.

В прошлом сезоне 19-летний футболист, который также выступает за юношескую сборную Украины, забил четыре гола и отдал один ассист в 16 матчах за U21.

Ранее сообщалось, что центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел из Плимута в Сток Сити.