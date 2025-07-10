Украинский футболист подписал новый контракт с английским клубом
Тимур Тутеров (Фото: ФК Сандерленд)
19-летний украинский полузащитник Тимур Тутеров продолжит выступать за английский Сандерленд, где он играет за молодежный состав.
Украинец подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт Сандерленда.
Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, новый договор рассчитан на два года — до лета 2027-го.
Тутеров перешел в Сандерленд в апреле 2023 года из юношеской команды Колоса.
В прошлом сезоне 19-летний футболист, который также выступает за юношескую сборную Украины, забил четыре гола и отдал один ассист в 16 матчах за U21.
Ранее сообщалось, что центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел из Плимута в Сток Сити.