Украинский футболист подписал новый контракт с английским клубом

10 июля, 11:24
Тимур Тутеров (Фото: ФК Сандерленд)

19-летний украинский полузащитник Тимур Тутеров продолжит выступать за английский Сандерленд, где он играет за молодежный состав.

Украинец подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт Сандерленда.

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, новый договор рассчитан на два года — до лета 2027-го.

Тутеров перешел в Сандерленд в апреле 2023 года из юношеской команды Колоса.

В прошлом сезоне 19-летний футболист, который также выступает за юношескую сборную Украины, забил четыре гола и отдал один ассист в 16 матчах за U21.

Ранее сообщалось, что центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров перешел из Плимута в Сток Сити.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Сандерленд Футбол

Поделиться:

