Украинский футболист продолжит карьеру в зарубежном клубе после ухода из Кривбасса
Ранее Вакулко уже выступал за рубежом — за Партизан и Ригу (Фото: ФК Кривбасс)
Украинский полузащитник Юрий Вакулко перешел из криворожского Кривбасса в казахстанский Ордабасы из Шымкента.
Об этом сообщает пресс-служба Ордабасы.
Подробности контракта с 26-летним игроком — срок соглашения и финансовые условия — клуб пока не разглашает.
В прошлом сезоне Вакулко провел 24 матча за Кривбасс, отметился одним результативным пасом. До Кривбасса он играл за Днепр, киевский Арсенал, Днепр-1, сербский Партизан и латвийскую Ригу.
Ранее сообщалось, вице-президент Кривбасса Артем Гагарин покинул должность после пяти лет работы.