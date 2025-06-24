Украинский футболист продолжит карьеру в зарубежном клубе после ухода из Кривбасса

Ранее Вакулко уже выступал за рубежом — за Партизан и Ригу (Фото: ФК Кривбасс)

Украинский полузащитник Юрий Вакулко перешел из криворожского Кривбасса в казахстанский Ордабасы из Шымкента.

Об этом сообщает пресс-служба Ордабасы.

Подробности контракта с 26-летним игроком — срок соглашения и финансовые условия — клуб пока не разглашает.

В прошлом сезоне Вакулко провел 24 матча за Кривбасс, отметился одним результативным пасом. До Кривбасса он играл за Днепр, киевский Арсенал, Днепр-1, сербский Партизан и латвийскую Ригу.

Ранее сообщалось, вице-президент Кривбасса Артем Гагарин покинул должность после пяти лет работы.

