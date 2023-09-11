«Плюс с точки зрения рекламы». Голкипер сборной Украины может переехать в Саудовскую Аравию — журналист 11 сентября, 17:52 Георгий Бущан (Фото:Pool via REUTERS/Paul Ellis)

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что в Саудовской Аравии следят за голкипером главной команды страны Георгием Бущаном.

По словам журналиста, украинским кипером также интересовались представители Селтика и Брентфорда, однако киевское Динамо не получило конкретных предложений.

«К Георгию Бущану был интерес со стороны Селтика и Брентфорда. До конкретики в предложениях дело не дошло.

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Сейчас, насколько мне известно, из Саудовской Аравии мониторят динамовского голкипера. Матч против Англии стал для него плюсом с точки зрения рекламы", — сказал Вацко на своем YouTube-канале.

Напомним, что сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии в отборочном матче на Евро-2024. А во вторник, 12 сентября, команда Сергея Реброва встретится с Италией на Сан=Сиро.

Ранее бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов вспомнил свой единственный гол в карьере, который у него «украл» арбитр.