Курс на Чемпионшип. Украинский нападающий станет игроком британского клуба — СМИ

31 июля, 22:27
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Кухаревич (Фото:ФК Хиберниан)

Кухаревич (Фото:ФК Хиберниан)

Бывший игрок Руха Николай Кухаревич, который покинул Труа, перейдет в Суонси.

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Об этом в твоем Telegram-канале сообщает Zorya Londonsk.

По информации источника, нападающий также имел предложения от Плимута, польского Ракува и нескольких бельгийских клубов.

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В прошлом сезоне Кухаревич играл в аренде за шотландский Хиберниан, в котором за 15 матчей забил пять голов и отдал один ассист.

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Отметим, что Суонси выступает в Чемпионшипе. В прошлой кампании клуб занял десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что 16-летний вратарь львовского Руха Александр Харечко мог перебраться в юношескую команду Ювентуса.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Трансферы

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