«Продолжайте молиться о мире. С террористами». Звезда сборной Украины отреагировал на ракетные обстрелы из Беларуси 25 июня, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:УАФ)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский отреагировал на ракетные обстрелы с территории Беларуси по Украине в ночь на 25 июня.

Футболист опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, прикрепив карту с воздушной тревогой по всей Украине.

Отдельно футболист обратил внимание на массовый обстрел Житомирщины, откуда он родом.

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" В эту ночь с территории Беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирской области. Продолжайте молиться о мире. С террористами", — написал Малиновский.



Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский вместе с супругой Роксаной организовали в Бергамо благотворительный вечер и собрали 42 171 евро, которые пойдут на нужды пострадавших от войны украинцев.

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