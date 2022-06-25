«Продолжайте молиться о мире. С террористами». Звезда сборной Украины отреагировал на ракетные обстрелы из Беларуси

25 июня, 19:23
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Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:УАФ)

Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:УАФ)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Атланты Руслан Малиновский отреагировал на ракетные обстрелы с территории Беларуси по Украине в ночь на 25 июня.

Футболист опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, прикрепив карту с воздушной тревогой по всей Украине.

Отдельно футболист обратил внимание на массовый обстрел Житомирщины, откуда он родом.

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" В эту ночь с территории Беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирской области. Продолжайте молиться о мире. С террористами", — написал Малиновский.

https://twitter.com/malinovskyi18/status/1540590311822528512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1540590311822528512%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fua%2Ffootball%2F6331624-malinovskij-prodolzhajte-molitsya-za-mir-s-terroristami

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский вместе с супругой Роксаной организовали в Бергамо благотворительный вечер и собрали 42 171 евро, которые пойдут на нужды пострадавших от войны украинцев.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Война в Украине Руслан Малиновский Аталанта

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