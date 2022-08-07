«Гори в аду вместе с новой „родиной“, предатель». Ультрас Десны сожгли паспорт воспитанника Динамо, ушедшего в российский клуб — видео 7 августа, 18:43 Масалов является воспитанником киевского Динамо (Фото:ФК Уфа)

Ультрас черниговской Десны сожгли паспорт бывшего защитника своего клуба Александра Масалова, который ушел в российскую Уфу.



Болельщики записали видео, в котором обратились к 25-летнему уроженцу Севастополя.

Так, фанаты сообщили, что после бомбардировок стадиона в Чернигове был найден российский паспорт Масалова, который впоследствии они сожгли. Аналогичный же украинский документ футболиста ультрас передали СБУ.

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«Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине…

Мы в свою очередь передаем тебе пламенный «привет» — гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой «родиной», — говорится в заявлении ультрас.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Масалов является воспитанником киевского Динамо, в 19-летнем возрасте он перешел в академию донецкого Шахтера. Позже выступал за Колос из Ковалевки.

Сообщалось, что Десна вместе с Мариуполем пропустят новый сезон в украинской Премьер-лиге.

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