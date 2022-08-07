«Гори в аду вместе с новой „родиной“, предатель». Ультрас Десны сожгли паспорт воспитанника Динамо, ушедшего в российский клуб — видео

7 августа, 18:43
Масалов является воспитанником киевского Динамо (Фото:ФК Уфа)

Масалов является воспитанником киевского Динамо (Фото:ФК Уфа)

Ультрас черниговской Десны сожгли паспорт бывшего защитника своего клуба Александра Масалова, который ушел в российскую Уфу.

Болельщики записали видео, в котором обратились к 25-летнему уроженцу Севастополя.

Так, фанаты сообщили, что после бомбардировок стадиона в Чернигове был найден российский паспорт Масалова, который впоследствии они сожгли. Аналогичный же украинский документ футболиста ультрас передали СБУ.

Видео дня
Читайте также:
На разрушенном оккупантами стадионе в Чернигове впервые после бомбардировок сыграли в футбол — фото

«Мы заявляем, что приложим все усилия, чтобы это чудовище по имени Александр Масалов в будущем никоим образом не было причастно к футболу на любом уровне в Украине…

Мы в свою очередь передаем тебе пламенный «привет» — гори в аду, предатель, вместе со своим новым говноклубом, вместе со своей новой «родиной», — говорится в заявлении ультрас.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

https://www.youtube.com/watch?v=D7KG3xTgrMM&t

Масалов является воспитанником киевского Динамо, в 19-летнем возрасте он перешел в академию донецкого Шахтера. Позже выступал за Колос из Ковалевки.

Сообщалось, что Десна вместе с Мариуполем пропустят новый сезон в украинской Премьер-лиге.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Ультрас Фанаты Десна Болельщики Видео

Эксклюзивы НВ

Иоланта Берк: «Есть много причин, по которым люди ощущают тревогу воскресным вечером» (Фото:Andrew Neel/Pexels)
Воскресные страхи — что это и как с ними справиться
Иоланта Берк
Для создания стильного образа для офиса сочетайте яркую рубашку с джинсами цвета индиго (Фото:instagram.com/annelauremais)
Неподвластны времени /
Пять вещей из гардероба француженок, которые украсят повседневный гардероб
7 августа, 10:12
Красота и мода
Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)
Они написали войну /
Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину
6 августа, 18:12
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X