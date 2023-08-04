На войне с Россией погиб болельщик киевского Динамо

4 августа, 17:31
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Александр Товстенко (Фото:ФК Динамо Киев)

Александр Товстенко (Фото:ФК Динамо Киев)

Ультрас столичного клуба Александр Товстенко героически отдал свою жизнь за независимость Украины в войне против российских захватчиков.

О гибели воина сообщает официальный сайт киевского Динамо.

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32-летний Александр пошел в армию добровольцем еще до начала полномасштабного вторжения.

Служил Товстенко в 118-й механизированной бригаде ВСУ. Отмечается, что воин находился на «нуле» в Бахмуте, но вместе с собратьями был выведен оттуда.

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Александр погиб 27 июля во время штурма позиций рашистов к востоку от села Роботино, что в Запорожской области.

Ранее на войне с Россией погиб отец бывшего игрока львовских Карпат.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Российско-украинская война ФК Динамо (Киев)

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