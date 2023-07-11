«Африканских игроков — в черный список». Ультрас дебютанта УПЛ сделали скандальное заявление, критикуя трансферы клуба 11 июля, 13:13 Ультрас Полесья считают, что легионеры мешают украинским футболистам (Фото:White ZT Family через Instagram)

White ZT Family, фанатская группировка житомирского Полесья, которое дебютирует в украинской Премьер-лиге, выступили с критикой трансферной политики клуба.

Фанаты в Instagram выразили недовольство подписанием в команду Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии и Макуана из Конго.

Свою позицию ультрас объяснили тем, что молодым украинским футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды Полесья, где играют такие иностранные легионеры, и посоветовали отправить африканских легионеров в «черный список», подчеркнув, что в этом заявлении нет расистского подтекста.

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«Позиция WZTF однозначна — африканских легионеров в «черный список»!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за Полесье выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других.



Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близкие к Полесскому краю. А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу", — говорится в заявлении.



Сообщалось, что Полесье впервые в своей истории сыграет в украинской Премьер-лиге.

Ранее Полесье объявило о трансфере бывшего игрока сборной Украины Артема Шабанова.