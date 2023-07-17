«Отрежем три пальца». Ультрас ПСЖ оставили грозное послание потенциальному новичку команды

17 июля, 13:45
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Душан Влахович (Фото:Душан Влахович через Instagram)

Душан Влахович (Фото:Душан Влахович через Instagram)

Сербский форвард Ювентуса Душан Влахович может продолжить карьеру в ПСЖ, однако не все болельщики парижского клуба ждут этого трансфера.

Об этом сообщает Marca.

На днях ультрас ПСЖ сделали фото возле домашнего стадиона клуба Парк Де Пренс с плакатом: «Если ты приедешь, мы отрежем три твоих пальца».

Marca
Фото: Marca

Таким образом фанаты напомнили Влаховичу его поступок за сборную Сербии в матче против Косово. Тогда Душан показал три пальца, что означает господство Сербии над Косово.

Видео дня

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Также такой жест может означать приветствие сербского партизанского объединения.

Marca
Фото: Marca

Ранее болельщики Фиорентины угрожали Душану Влаховичу из-за его решения перейти в Ювентус.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ультрас ПСЖ (Paris SG) Трансферы ФК Ювентус

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