«Отрежем три пальца». Ультрас ПСЖ оставили грозное послание потенциальному новичку команды 17 июля, 13:45 Душан Влахович (Фото:Душан Влахович через Instagram)

Сербский форвард Ювентуса Душан Влахович может продолжить карьеру в ПСЖ, однако не все болельщики парижского клуба ждут этого трансфера.

Об этом сообщает Marca.

На днях ультрас ПСЖ сделали фото возле домашнего стадиона клуба Парк Де Пренс с плакатом: «Если ты приедешь, мы отрежем три твоих пальца».

Фото: Marca

Таким образом фанаты напомнили Влаховичу его поступок за сборную Сербии в матче против Косово. Тогда Душан показал три пальца, что означает господство Сербии над Косово.

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Также такой жест может означать приветствие сербского партизанского объединения.



Фото: Marca

Ранее болельщики Фиорентины угрожали Душану Влаховичу из-за его решения перейти в Ювентус.