Ультрас Реала прошлись по Мадриду с баннером в поддержку Украины — фото 22 марта, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Ультрас Реала поддержали Украину (Фото:ULTRAS SUR via Twitter)

Ультрас мадридского Реала выразили поддержку Украине, на которую напала Россия.



Перед матчем 29-го тура чемпионата Испании против Барселоны фанаты «сливочных» устроили акцию, пройдя по улицам Мадрида с баннером, на котором размещен герб Украины и слоган «Слава Украине».

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«Слава Украине, Героям Слава», — подписали ультрас фото, которое они опубликовали в Twitter.

Slava Ukrayini, Heroyam Slava - Gloria a Ucrania, Gloria a los Héroes. pic.twitter.com/lqSrkVyKGC — ULTRAS SUR (@FondoSur_1980) March 21, 2022

Ранее сообщалось, что Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.

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