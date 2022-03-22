Ультрас Реала прошлись по Мадриду с баннером в поддержку Украины — фото

22 марта, 17:25
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Ультрас Реала поддержали Украину (Фото:ULTRAS SUR via Twitter)

Ультрас Реала поддержали Украину (Фото:ULTRAS SUR via Twitter)

Ультрас мадридского Реала выразили поддержку Украине, на которую напала Россия.

Перед матчем 29-го тура чемпионата Испании против Барселоны фанаты «сливочных» устроили акцию, пройдя по улицам Мадрида с баннером, на котором размещен герб Украины и слоган «Слава Украине».

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«Слава Украине, Героям Слава», — подписали ультрас фото, которое они опубликовали в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.

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Теги:   Футбол Ультрас ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Война в Украине

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