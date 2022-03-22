Ультрас Реала прошлись по Мадриду с баннером в поддержку Украины — фото
Ультрас Реала поддержали Украину (Фото:ULTRAS SUR via Twitter)
Ультрас мадридского Реала выразили поддержку Украине, на которую напала Россия.
Перед матчем 29-го тура чемпионата Испании против Барселоны фанаты «сливочных» устроили акцию, пройдя по улицам Мадрида с баннером, на котором размещен герб Украины и слоган «Слава Украине».
«Слава Украине, Героям Слава», — подписали ультрас фото, которое они опубликовали в Twitter.
Ранее сообщалось, что Реал выделил миллион евро для украинских беженцев.
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