«Вы потеряли лучшего тренера». Ультрас донецкого Шахтера остро отреагировали на увольнение Йовичевича 10 июня, 08:24 Йовичевич (Фото:ФК Шахтёр)

Болельщики «горняков», которые уволили главного тренера, раскритиковали решение руководства клуба.

В своем Twitter-аккаунте ультрас написали сообщение, в котором саркастически назвали менеджмент Шахтера «эффективным».

«Боже, этот «эффективный менеджмент» потерял самого крутого тренера за последние много лет. Хотя, может ли что-то нормальное долго продержаться при этом «эффективном менеджменте»?".

Видео дня

Фаны также поблагодарили тренера за работу в клубе и поддержку Украины.

"Спасибо, Игорь Йовичевич! Ты сделал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду, которая бьется. С характером. И спасибо за политическую позицию!", — написали ультрас.

Отметим, что Йовичевич привел Шахтер к чемпионству в чемпионате Украины и вывел команду в 1/8 Лиги Европы, в которую попал, заняв третье место в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Шахтер рассматривает обидчика из Фейеноорда и экс-партнера Шевченко на должность главного тренера.