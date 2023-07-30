«Остановите украинизацию Польши». Ультрас Шленска вывесили антиукраинские баннеры на матче своей команды — фото
Ультрас Шленска (Фото:Twitter)
В субботу, 29 июля, Шленск дома уступил Заглембе во втором туре чемпионата Польши (1:2).
Во время матча ультрас хозяев вывесили на трибунах антиукраинские плакаты, на которых было написано «Украинцы мучили детей на Волыни», «Остановите украинизацию Польши». Также польские болельщики нецензурно высказывались относительно Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии.
Отметим, что 9 сентября на стадионе Шленска во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Англии в матче отбора на Евро-2024.
Ранее фаны бывшего клуба Реброва разозлились на тренера из страны-агрессора после сокрушительного поражения в ЛЧ.