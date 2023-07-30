«Остановите украинизацию Польши». Ультрас Шленска вывесили антиукраинские баннеры на матче своей команды — фото

30 июля, 12:42
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Ультрас Шленска (Фото:Twitter)

Ультрас Шленска (Фото:Twitter)

В субботу, 29 июля, Шленск дома уступил Заглембе во втором туре чемпионата Польши (1:2).

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Во время матча ультрас хозяев вывесили на трибунах антиукраинские плакаты, на которых было написано «Украинцы мучили детей на Волыни», «Остановите украинизацию Польши». Также польские болельщики нецензурно высказывались относительно Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии.

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Отметим, что 9 сентября на стадионе Шленска во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Англии в матче отбора на Евро-2024.

Ранее фаны бывшего клуба Реброва разозлились на тренера из страны-агрессора после сокрушительного поражения в ЛЧ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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