«Остановите украинизацию Польши». Ультрас Шленска вывесили антиукраинские баннеры на матче своей команды — фото 30 июля, 12:42 Ультрас Шленска (Фото:Twitter)

В субботу, 29 июля, Шленск дома уступил Заглембе во втором туре чемпионата Польши (1:2).

Во время матча ультрас хозяев вывесили на трибунах антиукраинские плакаты, на которых было написано «Украинцы мучили детей на Волыни», «Остановите украинизацию Польши». Также польские болельщики нецензурно высказывались относительно Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии.

Видео дня

Ze wszystkimi hasłami się nie zgadzam. pic.twitter.com/ykRhxI7YBV — Marcin Torz (@MarcinTorz) July 29, 2023

Отметим, что 9 сентября на стадионе Шленска во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Англии в матче отбора на Евро-2024.

Ранее фаны бывшего клуба Реброва разозлились на тренера из страны-агрессора после сокрушительного поражения в ЛЧ.