Ультрас итальянского клуба отличились неадекватным поступком, призвав россиян бомбить Неаполь — фото

14 марта, 14:39
Цей матеріал також доступний українською
У Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

У Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Ультрас Вероны перед матчем Серии А против Наполи на фоне вторжения российских оккупантов в Украину перешли предел адекватности, вывесив баннер с целью запугать фанатов соперника.

Ультрас Вероны вывесили баннер с флагами России и Украины и координатами Неаполя, указывая на то, что город должен быть следующей целью российской агрессии, сообщает Football Italia.

https://twitter.com/capuanogio/status/1502956711581208582

Издание отмечает, что у Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас, которые из-за своего поведения часто оказываются в центре скандалов.

Читайте также:
Болельщики Челси и Ливерпуля перед финалом Кубка английской лиги трогательно поддержали Украину — видео

Раньше они регулярно оскорбляли Наполи и их болельщиков разными баннерами.

Матч Верона — Наполи завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ранее болельщики загребского Динамо поддержали Украину, на которую напала Россия.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Фанаты Болельщики Верона ФК Наполи Серия А Чемпионат Италии

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ