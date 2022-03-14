Ультрас итальянского клуба отличились неадекватным поступком, призвав россиян бомбить Неаполь — фото 14 марта, 14:39 Цей матеріал також доступний українською У Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Ультрас Вероны перед матчем Серии А против Наполи на фоне вторжения российских оккупантов в Украину перешли предел адекватности, вывесив баннер с целью запугать фанатов соперника.

Ультрас Вероны вывесили баннер с флагами России и Украины и координатами Неаполя, указывая на то, что город должен быть следующей целью российской агрессии, сообщает Football Italia.

Издание отмечает, что у Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас, которые из-за своего поведения часто оказываются в центре скандалов.

Раньше они регулярно оскорбляли Наполи и их болельщиков разными баннерами.

Матч Верона — Наполи завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ранее болельщики загребского Динамо поддержали Украину, на которую напала Россия.

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