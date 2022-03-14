Ультрас итальянского клуба отличились неадекватным поступком, призвав россиян бомбить Неаполь — фото
У Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Ультрас Вероны перед матчем Серии А против Наполи на фоне вторжения российских оккупантов в Украину перешли предел адекватности, вывесив баннер с целью запугать фанатов соперника.
Ультрас Вероны вывесили баннер с флагами России и Украины и координатами Неаполя, указывая на то, что город должен быть следующей целью российской агрессии, сообщает Football Italia.
Издание отмечает, что у Вероны есть ультраправые и экстремистские ультрас, которые из-за своего поведения часто оказываются в центре скандалов.
Раньше они регулярно оскорбляли Наполи и их болельщиков разными баннерами.
Матч Верона — Наполи завершился победой гостей со счетом 2:1.
Ранее болельщики загребского Динамо поддержали Украину, на которую напала Россия.
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