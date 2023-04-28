«Каждый из них почувствует горе». Зозуля призвал уничтожить «российских гнид» после ракетного удара по Умани 28 апреля, 12:45 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля, который активно помогает ВСУ, отреагировал на попадание российской ракеты в многоэтажку в Умани.



Зозуля опубликовал эмоциональный пост в своем Telegram-канале, в котором призвал выгнать и уничтожить российских оккупантов, а также изолировать представителей РФ от мировой цивилизации.

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«Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры. Боль и печаль.

Российские гниды по-прежнему остаются безнаказанными. Нельзя разрешать уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике.

Выгнать, уничтожить. За все отплатят. Каждый из них почувствует горе", — написал Зозуля.

Ранее Роман Зозуля отреагировал на видео с казнью россиян украинского военного.

