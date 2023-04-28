«Каждый из них почувствует горе». Зозуля призвал уничтожить «российских гнид» после ракетного удара по Умани

28 апреля, 12:45
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Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля, который активно помогает ВСУ, отреагировал на попадание российской ракеты в многоэтажку в Умани.

Зозуля опубликовал эмоциональный пост в своем Telegram-канале, в котором призвал выгнать и уничтожить российских оккупантов, а также изолировать представителей РФ от мировой цивилизации.

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«Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры. Боль и печаль.

Российские гниды по-прежнему остаются безнаказанными. Нельзя разрешать уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике.

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Выгнать, уничтожить. За все отплатят. Каждый из них почувствует горе", — написал Зозуля.

Ранее Роман Зозуля отреагировал на видео с казнью россиян украинского военного.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Умань Война в Украине Роман Зозуля Ракетный удар ракетный обстрел

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