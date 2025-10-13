Умер бывший вице-президент Федерации футбола Украины

Бывший вице-президент Федерации футбола Украины (ныне УАФ) Борис Воскресенский ушел из жизни в 86 лет.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

На протяжении своей карьеры Воскресенский, кроме того, что занимал должность вице-президента ФФУ, возглавлял комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований, входил в Комитет по аттестации клубов, был членом исполкома и президиума ФФУ, а также выступал экспертом УЕФА по вопросам строительства и управления стадионов.

Реклама

Воскресенский неоднократно получал государственные награды и ордена, ему присвоено звание Заслуженного работника физической культуры и спорта Украины.

Кроме того, он является автором книг «Динамо Киев», «Футбол в фалеристике, датах и событиях» и «Футбольное поле».

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб 27-летний фанат Карпат Руслан Загурский.