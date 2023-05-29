Неизлечимая болезнь. Умер бывший игрок Черноморца и запорожского Металлурга Дмитрий Каряка 29 мая, 19:09 Бывший футболист ушел из жизни (Фото:football24.ua)

Экс-футболист, выступавший за ряд украинских клубов ушел из жизни в 46 лет.

Об этом сообщили друзья Дмитрия на его странице в Facebook.

В 2021-м году Каряке поставили диагноз — боковой амиотрофический склероз, который очень быстро прогрессировал и в результате унес жизнь бывшего футболиста, несмотря на все попытки врачей помешать этому.

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«Ты будешь жить в наших сердцах, пока живы мы… Искренние соболезнования семье и близким.

Карья, друг. Вечная память. Вечный покой", — такие комментарии оставили пользователи в Facebook Каряка.

Отметим, что у Дмитрия осталась жена и две дочери.

Ранее сообщалось, что в Испании нашли тело мертвого легионера.