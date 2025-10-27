Умер бывший вратарь сборной Испании, который выиграл три чемпионства с Реалом

Об этом пишет пресс-служба Королевского клуба.

По данным испанских СМИ, 64-летний мужчина в последние месяцы не мог заниматься футбольной деятельностью из-за болезни, которая, в конце концов, унесла его жизнь.

О Хосе известно, что он начинал делать первые шаги в футболе именно в академии Реала. На профессиональном уровне дебютировал также в составе мадридцев. Со Сливочными Очоторена выиграл единственные трофеи в своей карьере: три чемпионства Испании, национальный Кубок, а также дважды Кубок УЕФА (ныне Лига Европы).

В 1988 году испанец перешел в Валенсию, где провел четыре сезона и сыграл наибольшее количество игр в карьере — 113 матчей.

Также Хосе в свое время защищал ворота Тенерифе, Логроньес и ФК Расинг. Он был участником чемпионата мира-1990 в составе сборной Испании.

В конце 90-х голкипер повесил бутсы на гвоздь, начав работать тренером. Очоторена присоединился к родной для себя Валенсии, совмещая работу в сборной Испании. Также Хосе успел поработать вместе с легендарным Рафаэлем Бенитесом в Ливерпуле.

