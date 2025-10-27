Умер бывший вратарь сборной Испании, который выиграл три чемпионства с Реалом

27 октября, 14:49
Поделиться:
Хосе Мануэль Очоторена — известный испанский экс-футболист (Фото: ФК Реал Мадрид)

Хосе Мануэль Очоторена — известный испанский экс-футболист (Фото: ФК Реал Мадрид)

Ушел из жизни бывший голкипер мадридского Реала Хосе Мануэль Очоторена.

Читайте также:
«От***ись»: звезда Реала хотел покинуть команду во время Эль Класико: известно, что Винисиус сказал в гневе

Об этом пишет пресс-служба Королевского клуба.

По данным испанских СМИ, 64-летний мужчина в последние месяцы не мог заниматься футбольной деятельностью из-за болезни, которая, в конце концов, унесла его жизнь.

Реклама

О Хосе известно, что он начинал делать первые шаги в футболе именно в академии Реала. На профессиональном уровне дебютировал также в составе мадридцев. Со Сливочными Очоторена выиграл единственные трофеи в своей карьере: три чемпионства Испании, национальный Кубок, а также дважды Кубок УЕФА (ныне Лига Европы).

В 1988 году испанец перешел в Валенсию, где провел четыре сезона и сыграл наибольшее количество игр в карьере — 113 матчей.

Читайте также:
Будет апелляция. В Реале отреагировали на удаление Лунина в скандальном Эль Класико

Также Хосе в свое время защищал ворота Тенерифе, Логроньес и ФК Расинг. Он был участником чемпионата мира-1990 в составе сборной Испании.

В конце 90-х голкипер повесил бутсы на гвоздь, начав работать тренером. Очоторена присоединился к родной для себя Валенсии, совмещая работу в сборной Испании. Также Хосе успел поработать вместе с легендарным Рафаэлем Бенитесом в Ливерпуле.

Кстати, ранее выдающийся бывший коуч Мерсисайдцев вернулся на тренерской мостик, возглавив клуб, куда «сватали» Реброва.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Футбол ФК Реал Мадрид Смерть Вратарь сборная Испании

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies