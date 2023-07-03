Умер чемпион мира и Европы в составе сборной Германии
Хорст-Дитер Хеттгес — легенда Вердера (Фото:Frinke/IMAGO)
В возрасте 79 лет умер бывший немецкий футболист Хорст-Дитер Хеттгес.
Об этом сообщила пресс-служба бременского Вердера, за который Хеттгес выступал на протяжении 1964−1978 годов.
Сообщается, что Хеттгес умер еще 22 июня.
Хеттгес был воспитанником Вердера и выступал на позиции защитника. За бременский клуб он сыграл 420 матчей и забил 55 голов.
В составе сборной Германии он стал чемпионом Европы-1972 и чемпионом мира-1974.
После завершения карьеры Хэттгес много лет страдал деменцией и жил с женой в доме престарелых близ Бремена.
Ранее сообщалось, что известный бельгийский футболист Седрик Руссель умер в 45 лет от сердечного приступа в родном городе Монс.