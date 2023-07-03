Умер чемпион мира и Европы в составе сборной Германии 3 июля, 19:29 Хорст-Дитер Хеттгес — легенда Вердера (Фото:Frinke/IMAGO)

В возрасте 79 лет умер бывший немецкий футболист Хорст-Дитер Хеттгес.

Об этом сообщила пресс-служба бременского Вердера, за который Хеттгес выступал на протяжении 1964−1978 годов.

Сообщается, что Хеттгес умер еще 22 июня.

Хеттгес был воспитанником Вердера и выступал на позиции защитника. За бременский клуб он сыграл 420 матчей и забил 55 голов.

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В составе сборной Германии он стал чемпионом Европы-1972 и чемпионом мира-1974.

После завершения карьеры Хэттгес много лет страдал деменцией и жил с женой в доме престарелых близ Бремена.

Ранее сообщалось, что известный бельгийский футболист Седрик Руссель умер в 45 лет от сердечного приступа в родном городе Монс.