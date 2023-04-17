Забивал Барселоне. В возрасте 50 лет умер экс-футболист Динамо и сборной Украины 17 апреля, 11:20 Шкапенко выступал за Динамо в течение шести сезонов (Фото:ФК Динамо)

В возрасте 50 лет перестало биться сердце бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины Павла Шкапенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Бомбардир.

Причина смерти экс-футболиста не сообщается.

Шкапенко выступал за Динамо в течение шести сезонов, и за это время шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок страны.

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Кроме этого, Шкапенко известен болельщикам своим голом в ворота Берселоны в Лиге чемпионов сезона 1993/94, когда киевский клуб победил каталонцев 3:1.

Также на его счету 10 матчей за сборную Украины.

Шкапенко — воспитанник запорожского футбола и выступал за местный Металлург, а также киевский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в 46 лет умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины Александр Радченко.