Забивал Барселоне. В возрасте 50 лет умер экс-футболист Динамо и сборной Украины
Шкапенко выступал за Динамо в течение шести сезонов (Фото:ФК Динамо)
В возрасте 50 лет перестало биться сердце бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины Павла Шкапенко.
Об этом сообщает Telegram-канал Бомбардир.
Причина смерти экс-футболиста не сообщается.
Шкапенко выступал за Динамо в течение шести сезонов, и за это время шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок страны.
Кроме этого, Шкапенко известен болельщикам своим голом в ворота Берселоны в Лиге чемпионов сезона 1993/94, когда киевский клуб победил каталонцев 3:1.
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Также на его счету 10 матчей за сборную Украины.
Шкапенко — воспитанник запорожского футбола и выступал за местный Металлург, а также киевский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что в 46 лет умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины Александр Радченко.