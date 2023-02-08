Умер легендарный футбольный тренер, выигравший бронзу на ЧМ-1998 8 февраля, 18:08 Блажевич завоевал со сборной Хорватии бронзу ЧМ-98 во Франции (Фото:Alamy)

В возрасте 87 лет скончался Мирослав Блажевич, экс-тренер сборной Хорватии по футболу, с которой он стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года во Франции.

Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Начиная с 2011 года Блажевич боролся с онкологией. В 2012 году он был прооперирован, но после этого болезнь вернулась.

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После продолжительной борьбы с тяжелой болезнью Блажевич скончался 8 февраля в Загребе, за два дня до своего 88-летия.

Наибольший успех в тренерской карьере Блажевич добился со сборной Хорватии, которую возглавил в 1994 году.

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Он вывел хорватскую сборную с первого места в квалификации на чемпионат Европы в Англии в 1994 году, где она дошла до четвертьфинала, а на чемпионате мира 1998 года во Франции завоевал с ней бронзовые медали.

Сборная Хорватии под руководством Блажевича сыграла четыре матча против национальной команды Украины, в которых одержала две победы, раз сыграла вничью и один поединок проиграла.

Ранее сообщалось, что в возрасте 46 лет скончался бывший защитник Динамо Киев и сборной Украины Александр Радченко.