«Любимец и кумир львовской публики»: умер легендарный бомбардир и тренер Карпат

В четверг, 10 июля, на 68-м году жизни умер бывший футболист и тренер Карпат Степан Юрчишин.

Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

«Один из самых известных футболистов в истории львовского и украинского футбола, выдающийся бомбардир, рекордсмен Первой лиги сезона 1979 года по количеству голов, любимец и кумир львовской публики, легенда львовских Карпат, который в разные эпохи прославлял клуб на поле, на тренерской скамейке и на руководящих должностях…

Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и навсегда останется в сердцах тех, кто его знал", — говорится в заявлении клуба.

О времени и месте прощания со Степаном Юрчишиным будет сообщено дополнительно.

Юрчишин в качестве футболиста играл за ряд клубов, среди которых — Динамо Киев, Торпедо Луцк, ЦСКА Москва.

Большую часть карьеры он провел во львовских Карпатах, в составе которых установил рекорд Первой лиги СССР (1979 г.): 42 гола в 42 матчах.

Возглавлял основную команду и дублеров львовских Карпат, был спортивным директором клуба.

