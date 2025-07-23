Умер отец футболиста Динамо Киев — агент сообщил трагическую новость

23 июля, 16:12
Анхель Торрес остался без отца (Фото: ФК Динамо Киев)

Анхель Торрес остался без отца (Фото: ФК Динамо Киев)

Отец вингера киевского Динамо Анхеля Торреса умер.

Агент футболиста Мауро Буске обратился к игроку и его брату по поводу смерти их отца.

«Жизнь снова ставит перед вами чрезвычайно тяжелое испытание. Но вы преодолеете его. Вы сильные, вы — мужчины, и так же, как раньше преодолевали другие трудности, пройдете и это — еще более стойкими, еще сильнее.

Знайте: я рядом. Мы все рядом с вами — всегда. В это время скорби мы искренне разделяем вашу боль и поддерживаем вас и всю вашу семью из-за мучительной потери вашего дорогого отца.

Пусть Господь примет его душу и дарует ей вечный покой в самых высоких небесах. Светлая память, Хуан Анхель Торрес Роа", — написал Буске на своей странице в Instagram.

Напомним, что Динамо подписало Торреса в мае текущего года.

Ранее сообщалось, что легенда Фиорентины покончил жизнь самоубийством.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

